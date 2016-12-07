Пресс-конференция, посвящённая борьбе с коррупцией в Уральском таможенном управлении

7 декабря 2016, 15:53

8 декабря. 11:00.В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая борьбе с коррупцией в Уральском таможенном управлении.

 Начальник кадровой службы Уральского таможенного управления Александр Осипенко и психолог Уральского таможенного управления Евгений Лобковский расскажут о методах противодействия коррупции и об антикоррупционном законодательстве, поделятся информацией о способах проверки сотрудников на полиграфе и историями о реальных попытках соискателей на вакантные должности его обмануть.

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