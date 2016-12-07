8 декабря. 11:00.В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая борьбе с коррупцией в Уральском таможенном управлении.

Начальник кадровой службы Уральского таможенного управления Александр Осипенко и психолог Уральского таможенного управления Евгений Лобковский расскажут о методах противодействия коррупции и об антикоррупционном законодательстве, поделятся информацией о способах проверки сотрудников на полиграфе и историями о реальных попытках соискателей на вакантные должности его обмануть.