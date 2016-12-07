Зюганов призвал провести расследование преступной политики "лихих 90-х"

7 декабря 2016, 16:16 / Политика

Расследование событий "лихих 90-х" предложил провести первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов. Лидер российских коммунистов накануне 25-летия распада СССР выступил с резкой критикой деятельности первого Президента РФ Бориса Ельцина.

"Почему бы не провести честное расследование этой преступной политики "лихих 90-х"? И заявить всем: не может функционировать на теле страны так называемый Ельцин Центр", - приводит слова главного коммуниста России РИА Новости.

Ранее представители компартии неоднократно выступали с критикой идеи открытия центра. В частности, они объясняли своё неодобрение тем, что политический курс Ельцина привёл к негативным последствиям для страны, а строительство центра слишком дорого обошлось бюджету.

8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение, в котором констатировали, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование". При этом договорились образовать Содружество Независимых Государств (СНГ).

В ноябре 2015 года в Екатеринбурге был открыт Ельцин Центр, задачами которого являются в числе прочих: сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века. В церемонии открытия Ельцин Центра приняли участие Владимир Путин и Дмитрий Медведев. 

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