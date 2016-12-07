В Екатеринбурге пройдет первый форум "Молодёжь против коррупции"

8 декабря.10:00. В рамках Международного дня борьбы с коррупцией в Екатеринбурге пройдёт первый форум "Молодёжь против коррупции" - #япротивкоррупции.

Форум проходит при поддержке Законодательного собрания Свердловской области и комитета Законодательного собрания по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, министерства физической культуры и спорта.

В течение двух дней молодёжные активисты, эксперты, депутаты Законодательного собрания обсудят тему борьбы с коррупцией, совершенствования антикоррупционных мер.

Программа мероприятия:

8 декабря

10:00 - 11:00. Пресс-конференция в ТАСС;

11:00 - 12:00. Экскурсия по Законодательному собранию Свердловской области;

12:00 - 12:30. Приветственное слово, торжественное открытие форума в зале Дома правительства Свердловской области;

12:30 - 14:00. Вводная дискуссия "Проекция борьбы с коррупцией в регионах: миф или реальность";

14:00 - 17:00. Дискуссионные площадки "Новые тенденции ведения проектов в России".

9 декабря. ЛОФТ 7.05, Малышева, 71а