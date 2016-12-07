В Екатеринбурге пройдет первый форум "Молодёжь против коррупции"
7 декабря 2016, 15:55
8 декабря.10:00. В рамках Международного дня борьбы с коррупцией в Екатеринбурге пройдёт первый форум "Молодёжь против коррупции" - #япротивкоррупции.
Форум проходит при поддержке Законодательного собрания Свердловской области и комитета Законодательного собрания по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, министерства физической культуры и спорта.
В течение двух дней молодёжные активисты, эксперты, депутаты Законодательного собрания обсудят тему борьбы с коррупцией, совершенствования антикоррупционных мер.
Программа мероприятия:
8 декабря
- 10:00 - 11:00. Пресс-конференция в ТАСС;
- 11:00 - 12:00. Экскурсия по Законодательному собранию Свердловской области;
- 12:00 - 12:30. Приветственное слово, торжественное открытие форума в зале Дома правительства Свердловской области;
- 12:30 - 14:00. Вводная дискуссия "Проекция борьбы с коррупцией в регионах: миф или реальность";
- 14:00 - 17:00. Дискуссионные площадки "Новые тенденции ведения проектов в России".
9 декабря. ЛОФТ 7.05, Малышева, 71а
- 11:30 - 12:00. Приветственный кофе-брейк.
- 12:00 - 14:00. Дебат-сессия молодёжи Свердловской области с экспертами на темы "Реально ли создавать бизнес в России с нуля?" и "Инструменты и системы честного бизнеса". Онлайн-трансляция.
- 14:00 - 16:00. Публичные дебат-сессии с участием известных экспертов и гостей на темы развития региона (темы будут составлены в преддверии мероприятия, исходя из самой последней повестки).
- 16:00 - 18:00. Выступление лучших спикеров Уральской федерации дебатов VS депутатов городской и областной думы разных фракций VS экспертов фонда борьбы с коррупцией на тему "К чему завтра приведёт регион борьба с коррупцией?"
- 18:00 - 19:00. Brain-сессия, свободные дискуссионные столы.
- 19:00 - 19:30. Закрывающий банкет.
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