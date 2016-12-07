В Екатеринбурге пройдет первый форум "Молодёжь против коррупции"

7 декабря 2016, 15:55

8 декабря.10:00. В рамках Международного дня борьбы с коррупцией в Екатеринбурге пройдёт первый форум "Молодёжь против коррупции" - #япротивкоррупции.

Форум проходит при поддержке Законодательного собрания Свердловской области и комитета Законодательного собрания по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, министерства физической культуры и спорта.

В течение двух дней молодёжные активисты, эксперты, депутаты Законодательного собрания обсудят тему борьбы с коррупцией, совершенствования антикоррупционных мер.

Программа мероприятия:

8 декабря

  •  10:00 - 11:00. Пресс-конференция в ТАСС;
  • 11:00 - 12:00. Экскурсия по Законодательному собранию Свердловской области;
  • 12:00 - 12:30. Приветственное слово, торжественное открытие форума в зале Дома правительства Свердловской области;
  • 12:30 - 14:00. Вводная дискуссия "Проекция борьбы с коррупцией в регионах: миф или реальность";
  • 14:00 - 17:00. Дискуссионные площадки "Новые тенденции ведения проектов в России".

9 декабря. ЛОФТ 7.05, Малышева, 71а

  • 11:30 - 12:00. Приветственный кофе-брейк.
  • 12:00 - 14:00. Дебат-сессия молодёжи Свердловской области с экспертами на темы "Реально ли создавать бизнес в России с нуля?" и "Инструменты и системы честного бизнеса". Онлайн-трансляция.
  • 14:00 - 16:00. Публичные дебат-сессии с участием известных экспертов и гостей на темы развития региона (темы будут составлены в преддверии мероприятия, исходя из самой последней повестки).
  • 16:00 - 18:00. Выступление лучших спикеров Уральской федерации дебатов VS депутатов городской и областной думы разных фракций VS экспертов фонда борьбы с коррупцией на тему "К чему завтра приведёт регион борьба с коррупцией?"
  • 18:00 - 19:00. Brain-сессия, свободные дискуссионные столы.
  • 19:00 - 19:30. Закрывающий банкет.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше