В ЦВО сформировано уникальное сверхлёгкое мотострелковое подразделение

7 декабря 2016, 16:18 / Общество

Мотострелковое подразделение уникального типа сформировано в составе одного из соединений Центрального военного округа. Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ЦВО, сверхлёгкий батальон полностью оснащён современными внедорожниками.

Подразделение создано на основе боевого опыта последних лет, рассказали представители командования. Вместо привычных бронетранспортёров оно будет полностью оснащено автомобилями УАЗ-Патриот, вооружённых 7,62-мм пулемётами и другим оружием в зависимости от его предназначения.

Тип техники и вооружений выбраны для того, чтобы в разы повысить маневренность и мобильность бригады. Подразделение, к примеру, сможет проводить молниеносные налёты на противника с флангов и внезапно атаковать незащищённые позиции.

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