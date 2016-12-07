В ЦВО сформировано уникальное сверхлёгкое мотострелковое подразделение

Мотострелковое подразделение уникального типа сформировано в составе одного из соединений Центрального военного округа. Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ЦВО, сверхлёгкий батальон полностью оснащён современными внедорожниками.

Подразделение создано на основе боевого опыта последних лет, рассказали представители командования. Вместо привычных бронетранспортёров оно будет полностью оснащено автомобилями УАЗ-Патриот, вооружённых 7,62-мм пулемётами и другим оружием в зависимости от его предназначения.

Тип техники и вооружений выбраны для того, чтобы в разы повысить маневренность и мобильность бригады. Подразделение, к примеру, сможет проводить молниеносные налёты на противника с флангов и внезапно атаковать незащищённые позиции.