Анатолий Гайда о распаде СССР: мы потеряли великую страну

Граждане с распадом СССР потеряли великую страну, которую можно было спасти от развала. Об этом "ОГ" рассказал доктор философских наук, советник губернатора Свердловской области на общественных началах Анатолий Гайда.

— Мы потеряли великую страну, разорвали отношения между людьми. Люди во многих странах оказались в национальном меньшинстве и чувствовали они себя не так, как в Советском Союзе. У нас была великая страна, с мощной экономикой, армией, единой идеологией, но СССР распался. При этом каждая страна приобрела самостоятельность. Я не думаю, что кто-то выиграл, — поделился с "ОГ" эксперт.

По мнению Гайды, была возможность сохранить Советский Союз, но в несколько ином виде. Из СССР могли выйти страны, которые желали покинуть Союз, а с остальными можно было договориться.

— Можно было сохранить СССР на новых принципах — дать больше самостоятельности, в формате конфедерации, — добавил Анатолий Гайда.

Отметим, 8 декабря исполняется ровно 25 лет с момента распада СССР. В Белоруссии состоялось подписание Беловежского соглашения, в котором констатировалось прекращение существования Советского Союза как субъекта международного права и объявлялось о создании СНГ.

Как писала "ОГ", по данным аналитического центра Юрия Левады, спустя 25 лет 56 процентов опрошенных сожалеют о том, что СССР распался.