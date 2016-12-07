В Уральском центре народного искусства пройдут показы постановок инклюзивных театральных коллективов

8 и 9 декабря. 17:00. В Уральском центре народного искусства состоятся финальные показы постановок инклюзивных театральных коллективов, участвующих во II межрегиональном фестивале Inclusive Art.

Зрителей ожидает насыщенная программа – в финале выступят 15 театров.

8 декабря. На сцену выйдут актёры творческого союза "СоБытие" (Екатеринбург), театральной мастерской "Алые паруса" (Екатеринбург), студии "Крылья" (Берёзово), театра "Лотос" (Узбекистан), театральной мастерской "Планета друзей"(Омск) и дебютанты – театральная группа "Вместе" из Верх-Нейвинского.

9 декабря. Программу выступлений продолжат талицкая студия "Art joy", психологический театр "Прикосновение" (Ярославль), театр-студия "Жизнь" (Екатеринбург), "Искреннее искусство" (Верх-Нейвинский) и инклюзивный театр кукол "Надежда" (Ижевск).

Финал проходит в рамках подготовки к I Всемирному конгрессу людей с ограниченными возможностями здоровья и призван способствовать творческой реализации артистов, имеющих инвалидность, их более активной интеграции в культурную жизнь общества.

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, проспект Космонавтов, 23.