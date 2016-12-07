Пресс-конференция, посвящённая проведению первого регионального антикоррупционного форума в Екатеринбурге

7 декабря 2016, 16:45

8 декабря. 10:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая проведению первого регионального антикоррупционного форума в Екатеринбурге.

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев и  заместитель председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, депутат Законодательного собрания Свердловской области  Игорь Володин расскажут о тематике дебат-сессий форума, презентуют методику по определению уровня коррупции в регионах, а также обсудят вопросы формирования антикоррупционного сознания в обществе.

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