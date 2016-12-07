Доходы фонда капремонта распределят между лучшими свердловскими муниципалитетами

На Среднем Урале все проценты, накопленные за 2016 год на счетах регионального фонда содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах, перераспределят между лучшими муниципалитетами. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Средства по предложению главы региона Евгения Куйвашева получат муниципальные образования с самым высоким уровнем собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества.

— Дополнительные доходы по депозитам фонда за год, по оценкам специалистов, составят около 300 млн рублей. За счёт этих средств в 2017 году Средний Урал получит возможность дополнительно обновить более 70 многоквартирных домов. Деньги будут направлены на поощрение самых дисциплинированных по оплате взносов муниципалитетов, и благодаря этому не менее десяти территорий смогут не только ускорить реализацию своих программ капремонта, но и обеспечить более комфортные условия ещё для десятков и сотен горожан, —сказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, срез о собираемости взносов за 2016 год по муниципалитетам проведут в январе. Чтобы получить дополнительные деньги и приблизить сроки ремонта домов, уральцам до конца года необходимо погасить долги по взносам за капремонт.

Добавим, по данным на 1 декабря, уровень собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества составил почти 83 процента.