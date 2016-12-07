Филипп Киркоров дал эксклюзивное интервью "Областной газете"

Месяц назад в Екатеринбурге с аншлагом прошло шоу «Я» Филиппа Киркорова. Однако разговоры вокруг концерта до сих пор не утихли — кто-то не разделяет восторгов, а кто-то ещё раз готов выложить немалые деньги (билеты стоили от 4 до 8 тысяч рублей), лишь бы вновь услышать живой голос звезды.

Тем не менее и скептики, и поклонники сходятся в одном: сегодня это самый масштабный шоу-проект в России.

О том, как он создавался, «Областной газете» рассказал сам Филипп. Король поп-сцены признался, что для него самой простой задачей при подготовке концерта было похудеть на 20 килограммов...