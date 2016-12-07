В Екатеринбурге состоится втреча с главами иностранных компаний в формате "investor’s talks"

7 декабря 2016, 17:17

8 декабря. 17:40. В Екатеринбурге состоится встреча с главами иностранных компаний в формате "investor’s talks" (беседы инвесторов).

Мероприятие начнётся с пресс-подхода. В нём примут участие представители правительства региона, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, директор Корпорации развития Среднего Урала Дмитрий Попов.  

Повод для встречи – визит в регион делегации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) во главе с генеральным директором Франком Шауффом. В состав делегации АЕБ войдут представители европейских компаний, интересующиеся инвестиционными проектами в Свердловской области.

Встреча будет проходить как серия коротких сессий-диалогов между бизнесом, органами власти и экспертами без заранее заготовленных презентаций и программных докладов на актуальные темы ведения бизнеса в России в целом и конкретно в регионе: стало ли проще работать, каковы результаты санкций и итоги 2016 года.

Планируется, что по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева участников встречи поздравит первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Мероприятие состоится по адресу: улица Бориса Ельцина, 8 (Hаyatt Regency Ekaterinburg).

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