В Екатеринбурге спасатели и юные пожарные проведут акцию "За безопасный Новый год"
7 декабря 2016, 17:24
8 декабря. 11:00. Сотрудники МЧС и дружина юных пожарных "Пожарный дозор"школы № 113 Екатеринбурга проведут противопожарную акцию "За безопасный Новый год" среди посетителей торгового центра "ДОМ".
Инспектора государственного пожарного надзора и юные пожарные напомнят посетителям торгового центра о соблюдении мер пожарной безопасности при пользовании пиротехникой, расскажут о действиях в случае пожара и вручат памятки на пожарную тематику.
Акция пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Победы, 63.
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