В Екатеринбурге спасатели и юные пожарные проведут акцию "За безопасный Новый год"

8 декабря. 11:00. Сотрудники МЧС и дружина юных пожарных "Пожарный дозор"школы № 113 Екатеринбурга проведут противопожарную акцию "За безопасный Новый год" среди посетителей торгового центра "ДОМ".

Инспектора государственного пожарного надзора и юные пожарные напомнят посетителям торгового центра о соблюдении мер пожарной безопасности при пользовании пиротехникой, расскажут о действиях в случае пожара и вручат памятки на пожарную тематику.

Акция пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Победы, 63.