В Екатеринбурге спасатели и юные пожарные проведут акцию "За безопасный Новый год"

7 декабря 2016, 17:24

8 декабря. 11:00.  Сотрудники МЧС и дружина юных пожарных "Пожарный дозор"школы № 113  Екатеринбурга проведут противопожарную акцию "За безопасный Новый год" среди посетителей торгового центра "ДОМ".

Инспектора государственного пожарного надзора и юные пожарные напомнят посетителям торгового центра о соблюдении мер пожарной безопасности при пользовании пиротехникой, расскажут о действиях в случае пожара и вручат памятки на пожарную тематику.

Акция пройдёт по адресу:  Екатеринбург, улица Победы, 63.

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