«Темп-СУМЗ-УГМК» на последней секунде упустил победу в матче с одним из из лидеров первого дивизиона

Баскетболисты ревдинского клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» в Иркутске за восемь секунд до конца четвёртой четверти были близки к победе над одним из лидеров регулярного чемпионата «Иркутом» (56:55 после двух точных бросков с линии штрафных Антона Глазунова).

У хозяев оставалась последня атака и за секунду до сирены Александр Варнаков принёс своей команде два очка. За оставшуюся секунду Александр Павлов успел сделать двухочковый бросок, но неточно.Самыми результативными у ревдинцев стали Дмитрий Артешин (18 очков), Атон Бревнов (15) и Антон Глазунов (10).

«Темп-СУМЗ-УГМК» с четырьмя победами в одиннадцати матчах занимает восьмое место в регулярном чемпионате. «Иркут» догнал лидера турнира команду «Новосибирск» (у них теперь по девять побед). Завтра с «Новосибирском» сыграет екатеринбургский «Урал».