"Автомобилист" проиграл последний домашний матч в году

Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил астанинскому "Барысу" со счётом 3:4.

Шайбы забросили: 0:1 Иван Кучин (06.10), 0:2 Роман Старченко (11.49), 1:2 Артём Гареев (23.39), 1:3 Кори Тривино (27.18), 2:3 Алексей Симаков (30.02), 2:4 Константин Пушкарёв (35.56), 3:4 Артём Гареев (42.48).

"Автомобилист" занимает 11-ю строчку турнирной таблицы с 46 набранными очками.

Это был последний домашний матч "шофёров" в этом году. Следующий матч команда проведёт 11 декабря против "Югры" из Ханты-Мансийска.