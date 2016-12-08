Правительство РФ запретило покупать томографы у иностранных компаний

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дополнил перечень медицинских изделий, производимых иностранными компаниями, которые запрещено покупать для государственных нужд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина России.

Первый список медицинской продукции правительство утвердило 5 февраля 2015 года. Сейчас Правительство РФ дополнило перечень 62 позициями. Перечень включает хирургические и стоматологические инструменты, рентгеновские аппараты, диагностические наборы, технические средства реабилитации, инкубаторы, абсорбирующее бельё, медицинские изделия из ватно-марлевой группы. Так, организации теперь обязаны покупать у отечественных производителей медицинскую одежду, бинты, тампоны, противопролежневые ортопедические подушки с эффектом запоминания формы, наборы реагентов для определения групп крови и резус-фактора, томографы компьютерные с количеством срезов от 1 до 64, эндоскопические комплексы и другое оборудование.

—Включённые в перечень медицинские изделия производятся не менее чем двумя российскими организациями в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 13485-2011 "Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования". Принятое решение будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий, — отметили в кабмине.

Изделия, попавшие в этот список, касаются только государственных закупок и их можно свободно купить на рынке.