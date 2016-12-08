Средний Урал первым из регионов России создаст собственный "Сириус"

Свердловская область станет первым регионом России, где появится региональный образовательный центр для одарённых детей, построенный по образцу центра "Сириус", действующего в Сочи. Соглашение об этом подписали губернатор Евгений Куйвашев и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва.

Как сообщает областной департамент информполитики, такие образовательные центры создаются в нашей стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.