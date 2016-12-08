Средний Урал первым из регионов России создаст собственный "Сириус"

8 декабря 2016, 09:01 / Общество

Свердловская область станет первым регионом России, где появится региональный образовательный центр для одарённых детей, построенный по образцу центра "Сириус", действующего в Сочи. Соглашение об этом подписали губернатор Евгений Куйвашев и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва.

Как сообщает областной департамент информполитики, такие образовательные центры создаются в нашей стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

- Мы удостоились чести стать первым пилотным регионом, на территории которого создаётся такая уникальная площадка для развития способностей талантливых детей и молодёжи, в том числе из сельской местности. Я надеюсь, что эта программа впоследствии будет развита до такого уровня, что к нам будут приезжать и из других регионов, - прокомментировала советник губернатора Ольга Глацких.

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