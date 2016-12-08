В России совершена крупнейшая сделка в нефтегазовом секторе за 2016 год

Президент России Владимир Путин поздравил председателя правления компании "Роснефть" Игоря Сечина с завершением сделки по приватизации части акций "Роснефти".

Как сообщает Официальный сайт Кремля, консорциум Катарского госфонда и трейдерской компании "Glencore" приобрели 19,5 % акций "Роснефти". Стоимость сделки – 10,5 млрд евро.

– Это крупнейшая приватизационная сделка, крупнейшая продажа и приобретение в мировом нефтегазовом секторе за уходящий, 2016 год, – сказал Владимир Путин.

Как пояснил Игорь Сечин, для продажи столь большого пакета акций представители "Роснефти" провели переговоры примерно с 30 крупными компаниями со всего мира. В итоге решено, что Катарский госфонд и "Glencore" создадут консорциум с равными долями двух участников – по 50 %.