В России совершена крупнейшая сделка в нефтегазовом секторе за 2016 год
8 декабря 2016, 10:08 / Экономика
Президент России Владимир Путин поздравил председателя правления компании "Роснефть" Игоря Сечина с завершением сделки по приватизации части акций "Роснефти".
Как сообщает Официальный сайт Кремля, консорциум Катарского госфонда и трейдерской компании "Glencore" приобрели 19,5 % акций "Роснефти". Стоимость сделки – 10,5 млрд евро.
– Это крупнейшая приватизационная сделка, крупнейшая продажа и приобретение в мировом нефтегазовом секторе за уходящий, 2016 год, – сказал Владимир Путин.
Как пояснил Игорь Сечин, для продажи столь большого пакета акций представители "Роснефти" провели переговоры примерно с 30 крупными компаниями со всего мира. В итоге решено, что Катарский госфонд и "Glencore" создадут консорциум с равными долями двух участников – по 50 %.
– Эта сделка – не просто портфельная инвестиция. Она является стратегической и имеет дополнительные элементы, в частности, заключение долгосрочного поставочного контракта с "Glencore", согласование позиций на рынках в результате этой работы, а также создание специального предприятия по добыче нефти вместе с новым консорциумом как на территории России, так и по международным проектам, – доложил главе государства Игорь Сечин.