Екатеринбургский музей ИЗО представил лучший проект года

8 декабря 2016, 11:36 / Культура

Гран-при конкурса "Лучший музейный проект года" присуждён выставке "В память о прошлом - на будущее. Послевоенный дар Эрмитажа Екатеринбургскому музею изобразительных искусств". Церемония вручения премий прошла 7 декабря в Камерном театре (ул. Пролетарская, 18), пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Тема городского конкурса звучала как "Музеи и музейщики", конкурс проходил под лозунгом "Назад, в будущее". В финал вышли девять музейных проектов из 36 представленных. 

Выставка "В память о прошлом на будущее" проходила в Екатеринбургском музее ИЗО с 6 апреля по 2 октября в этом году. Она состояла из послевоенных даров Эрмитажа тогда ещё Свердловской картинной галерее.

Дипломами победителей награждены:

  • проект "Миражи культуры" Центра современной культуры Департамента "Факультет искусствоведения и культурологии" УрФУ (номинация - "Технологический эксклюзив");
  • проект "Нехорошая" пьеса Булгакова" Объединённого музея писателей Урала (номинация - "Лучшая авторская экскурсия по постоянной / временной экспозиции");
  • проект "Город на ощупь" Музея истории Екатеринбурга (номинация - "Проект для горожан с ограниченными возможностями здоровья");
  • проект "III Международный фестиваль меццо-тинто" Екатеринбургского музея ИЗО (номинация - "Межнациональное и международное взаимодействие");
  • серия культурно-просветительских проектов народного коллектива - студии "Лоскутный стиль" Екатеринбургского музейного центра народного творчества "Гамаюн" (номинация - "Лучший педагог");
  • проект "Серия музейных сувениров Industrial Design" музея истории дизайна и архитектуры УрГАХУ (номинация - "Лучший музейный сувенир");
  • каталог выставки "В память о прошлом - на будущее. Послевоенный дар Эрмитажа Екатеринбургскому музею изобразительных искусств" Екатеринбургского музея ИЗО (номинация - "Издание года").

Специального диплома управления образования администрации города удостоен проект "Память земли Севастополя" музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави". Проект "Автобус 33" Музея истории Екатеринбурга награждён специальным дипломом Координационного совета по развитию туризма в Екатеринбурге. 

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