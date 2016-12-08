Уральская палата недвижимости проведёт итоговую пресс-конференцию

13 декабря. 11:00. Уральская палата недвижимости (УПН) проведёт пресс-конференцию на тему "Итоги рынка недвижимости Екатеринбурга 2016 года. Тенденции и перспективы на 2017 год".

Модератором выступит исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев.

В пресс-конференции примут участие:

Президент УПН Эдуард Богданов

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев

Президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок

Директор управления по работе с партнёрами Уральского банка Сбербанка России Татьяна Лобова

Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин

Исполнительный директор НП СРО "Гильдия строителей Урала" Вера Белоус

Президент Нотариальной палаты Свердловской области Владимир Ярков

Пресс-конференция состоится в конференц-зале отеля "Московская горка" по адресу: Екатеринбург, улица Московская, 131.