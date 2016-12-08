Уральская палата недвижимости проведёт итоговую пресс-конференцию
8 декабря 2016, 10:05
13 декабря. 11:00. Уральская палата недвижимости (УПН) проведёт пресс-конференцию на тему "Итоги рынка недвижимости Екатеринбурга 2016 года. Тенденции и перспективы на 2017 год".
Модератором выступит исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев.
В пресс-конференции примут участие:
- Президент УПН Эдуард Богданов
- Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков
- Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев
- Президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок
- Директор управления по работе с партнёрами Уральского банка Сбербанка России Татьяна Лобова
- Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин
- Исполнительный директор НП СРО "Гильдия строителей Урала" Вера Белоус
- Президент Нотариальной палаты Свердловской области Владимир Ярков
Пресс-конференция состоится в конференц-зале отеля "Московская горка" по адресу: Екатеринбург, улица Московская, 131.
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