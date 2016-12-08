Губернатор назначил Дмитрия Нисковских областным министром инвестиций и развития

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Дмитрия Нисковских региональным министром инвестиций и развития. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

– Сегодня привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестклимата – одно из приоритетных направлений работы органов госвласти. У вас будет очень ответственный участок работы, – подчеркнул глава региона в ходе встречи с новым министром.

Напомним, Дмитрий Нисковских – выпускник Уральской государственной юридической академии. В 2006-2010 годах был депутатом Областной думы Законодательного собрания Свердловской области. С 2010 года – советник областного премьера, с 2012 года – замминистра строительства и развития инфраструктуры региона, с 2014 года – замминистра инвестиций и развития Свердловской области. Именно Дмитрий Нисковских в 2010-2013 годах курировал работу по решению проблем обманутых дольщиков. Кроме того, он многое сделал для успешного продвижения заявки Краснотурьинска на получение статуса "Территория опережающего развития".

Фото: областной департамент информполитики