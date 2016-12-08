За 2016 год уральцы получили 25,5 миллиона государственных и муниципальных услуг

За нынешний год свердловчане получили 25,5 млн государственных и муниципальных услуг.

Как сообщает областной департамент информполитики, 8,6 млн услуг из этого количества оказаны в электронном виде. На заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что необходимо ускорить перевод госуслуг в электронный вид. В первую очередь это касается строительной сферы.