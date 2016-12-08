За 2016 год уральцы получили 25,5 миллиона государственных и муниципальных услуг

18 часов назад
Куда заложены деньги?
Депутаты муниципальных дум просят скорректировать местные бюджеты
6 декабря 2016
Губернатор одобрил идею создания Центра Уральского добровольческого танкового корпуса
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во второй раз за месяц провёл приём граждан в общественной приёмной «Единой России». Жители региона обратились к нему с вопросами улучшения жилищных условий, а также патриотического воспитания и поддержки ветеранского движения. Все проблемные ситуации губернатор взял на личный контроль.
6 декабря 2016
Областные депутаты ужесточили себе порядок назначения пенсий
Вчера свердловские парламентарии внесли поправки в два закона, которые напрямую касаются их благосостояния. Поправки регламентируют правила получения субсидий на покупку жилья в Екатеринбурге и порядок назначения пенсий за выслугу лет.
6 декабря 2016
Губернатор провёл приём граждан в общественной приёмной ЕР
Жители Свердловской области обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с вопросами улучшения жилищных условий, патриотического воспитания и поддержки ветеранского движения.
6 декабря 2016
Новый министр АПК и продовольствия Свердловской области дал первое интервью «ОГ»
Губернатор Евгений Куйвашев назначил министром АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярёва. Корреспондент «ОГ» связался с министром и задал ему несколько вопросов.
5 декабря 2016
Свердловский бюджет прирос тремя миллиардами
В пятницу вечером, 2 декабря, в здании областного правительства прошла заключительная согласительная комиссия по подготовке проекта областного бюджета на 2017 год.
5 декабря 2016
Президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев
За представителя либерально-демократической партии страны Шавката Мирзиёева отдали голоса 88,61 процента избирателей, сообщил Центризбирком Узбекистана.
5 декабря 2016
В Свердловской области появится новое министерство
Губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в указ о правительстве и исполнительных органах госвласти Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики
5 декабря 2016
Средний Урал налаживает контакты с ЮАР
Вчера глава региона Евгений Куйвашев встретился с губернатором Южноафриканской провинции Мпумаланга Дейвидом Мабузой, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в России г-жой Сибандой-Туси, которые прибыли на Средний Урал в рамках договорённостей о развитии регионального сотрудничества.
2 декабря 2016
«Зареченский Олланд»
В четверг действующий президент Франции Франсуа Олланд неожиданно заявил, что не будет участвовать в борьбе за пост главы государства весной следующего года. Аналогичное решение по его примеру принял действующий мэр Заречного Василий Ланских. Вчера он демонстративно покинул заседание конкурсной комиссии по выборам главы муниципалитета, где в числе пятерых кандидатов представлял свою программу по развитию города.