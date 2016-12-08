Губернатор наградил пятерых свердловчан знаком "За заслуги в ветеранском движении"

8 декабря 2016, 12:16 / Общество

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении пятерых уральцев знаком отличия "За заслуги в ветеранском движении".

Этот документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Знаком награждены специалист по патриотическим программам Ассоциации патриотических отрядов "Возвращение" Галина Юркова, а также представители Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, госслужбы, пенсионеров: Зинаида Занина (председатель Пелевинской сельской ветеранской организации местного отделения), Маргарита Зиновьева (зампредседателя Ревдинского горотделения), Зинаида Константинова (зампредседателя местного отделения Шалинского городского округа) и Пётр Сысолятин (член Совета местного отделения Ачитского городского округа).

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