Выездная пресс-конференция ТАСС, посвящённая проведению ежегодного всероссийского юношеского турнира по плаванию

8 декабря 2016, 12:25

9 декабря.10:00. В бизнес-отеле "Панорама" состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвящённая проведению ежегодного всероссийского юношеского турнира по плаванию.

 Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, российский пловец, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов, депутат Законодательного собрания, президент Федерации плавания Свердловской области Александр Серебренников расскажут о подготовке к финальному этапу Кубка, об участниках и почётных гостях турнира.

Пресс-конференция состоится по адресу: Екатеринбург, улица Куйбышева, 44.

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