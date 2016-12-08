Дубичев о распаде СССР: мы приобрели Россию

Граждане с распадом СССР приобрели Россию, сообщил "ОГ" политолог, профессор УрГЭУ Вадим Дубичев.

— В результате развала СССР мы приобрели Россию и потеряли русских людей, оказавшихся в странах СНГ, — поделился с "ОГ" эксперт.

Как отметил Дубичев, ещё одним следствием Беловежского соглашения 25-летней давности, стало ухудшение отношений между двумя странами — Россией и Украиной.

Сегодня, 8 декабря, исполняется ровно 25 лет с момента распада СССР. В Белоруссии в 1991 году состоялось подписание Беловежского соглашения, в котором констатировалось прекращение существования Советского Союза как субъекта международного права и объявлялось о создании СНГ. В Содружество Независимых Государств вошли Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Украина, Молдова, Туркменистан и Узбекистан.

По данным аналитического центра Юрия Левады, спустя 25 лет 56 процентов опрошенных сожалеют о том, что СССР распался.