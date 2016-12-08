Владимир Масленников стал лучшим на Кубке России в стрельбе из винтовки с 10 метров

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2016, победитель первенства мира, уроженец Лесного Владимир Масленников завоевал золото на Кубке России, который завершился в Ижевске. Он стал лучшим в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

В финале Владимир набрал 249,9 балла. Чемпион Европы этого года, бийчанин Сергей Каменский показал такой же результат, но уступил свердловчанину по результатам перестрелки и стал вторым. Тройку замкнул москвич Назар Лугинец (228,3 очка в финале).

В августе этого года на Играх в Рио-де-Жанейро Владимир Масленников завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.