Пресс-конференция, посвящённая перспективам международного сотрудничества в сфере кинематографии

8 декабря 2016, 12:49

9 декабря.12:00. В пресс-центре ТАСС  состоится пресс-конференция, посвящённая перспективам международного сотрудничества в сфере кинематографии.

 Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер Алексей Петрухин и креативный продюсер Свердловской киностудии Татьяна Третьякова расскажут о процессе работы над проектами с участием зарубежных звёзд кино и об итогах проведения бизнес-питчинга.

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