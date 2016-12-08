9 декабря.12:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая перспективам международного сотрудничества в сфере кинематографии.

Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер Алексей Петрухин и креативный продюсер Свердловской киностудии Татьяна Третьякова расскажут о процессе работы над проектами с участием зарубежных звёзд кино и об итогах проведения бизнес-питчинга.