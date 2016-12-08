Треугольные поздравления поступили в почтовые отделения Среднего Урала

В отделения почтовой связи Свердловской области сегодня, 8 декабря, к Новому году поступили праздничные марки. Как сообщили "ОГ" в ФГУП "Почта России", в этом году они имеют треугольную форму.

Тираж марки составил более 2 тыс. экземпляров, а номинал — 19 рублей. На ней изображён хоровод вокруг пушистой лесной красавицы и надпись "С Новым годом!".

— Те, кто ещё не успел поздравить своих близких и друзей по почте, могут приобрести специализированную марку и украсить ею почтовый конверт или открытку, — добавили в ФГУП "Почта России".

Отметим, первая новогодняя марка появилась в 1904 году. Она не имела номинала и не была предназначена для оплаты почтового сбора, а просто клеилась на поздравительные конверты.

В СССР с 1962 года начался выпуск новогодних марок.

Фото: макрорегион Урал ФГУП "Почта России"