"Школа рэпа" открылась в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском стартовал новый городской проект "Школа рэпа". На первое занятие в ДК "Металлург" собралось 13 ребят от 9 до 20 лет, сообщил "ОГ" один из организаторов проекта, солист группы "Разные" Дмитрий Кондрашечкин.

- На первом теоретическом уроке ребята познакомились с историей хип-хоп культуры. Я рассказал, когда хип-хоп появился в России и в Каменске-Уральском, привёл примеры конкретных групп, которые успешно выступали в 80-х годах и которые выступают сегодня. Планируем подготовить учащихся к первому выступлению на городском фестивале "Мой город", который пройдёт 17 мая в 2017 году, - рассказал Дмитрий Кондрашечкин.

Добавим, организаторы проекта сейчас активно набирают подростков для бесплатных занятий в "Школе рэпа".

Фото: первые ученики "Школы рэпа", социальные сети