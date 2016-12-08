Администрация Серова возьмёт кредит на сумму 70 миллионов рублей

Администрация Серовского городского округа планирует заключить муниципальный контракт на предоставление мэрии кредита в размере 70 млн руб. Электронный аукцион появился на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

- Финансовая помощь требуется муниципалитету в целях финансирования дефицита бюджета Серовского городского округа, погашения долговых обязательств. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 млн 120 тыс. рублей, приём заявок закончится 16 декабря, сам аукцион пройдёт 19 декабря в 11.50. Кредит будет оформлен сроком на год под 11,6 % годовых, - рассказала "ОГ" представитель мэрии Серовского городского округа Наталья Хардина, разместившая на сайте аукцион.