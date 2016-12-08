В Екатеринбурге доля свободных торговых площадей за три года выросла в 8 раз

Если в третьем квартале 2013 года в столице Урала оставался вакантным только 1% торговых площадей, то по итогам третьего квартала 2016 года этот показатель увеличился до 8%.

Как сообщил начальник Аналитического отдела Риэлторского информационного центра Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, на сегодняшний день в Екатеринбурге вакантно 75 тыс. кв. м. площадей в торговых центрах (ТЦ).

Избыток помещений наиболее сильно ощущается в ТЦ среднего размера (окружных): там пустуют 12% площадей. Кроме того, проблемы есть у микрорайонных ТЦ: простаивают без дела 8,5% помещений. В крупных торговых центрах (суперрегиональных и региональных ТЦ) ситуация немного лучше: вакантно 6% площадей.

Такая ситуация неизбежно должна была сказаться на стоимости аренды коммерческой недвижимости. Только за январь-сентябрь нынешнего года аренда площадей в магазинах столицы Урала упала на 6%.