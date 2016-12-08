В Первоуральске снова позеленел снег

Опасный инцидент снова зафиксирован в посёлке Магнитка на территории Первоуральска. Сегодня, 8 декабря, на улицу вытекли химические отходы, в результате чего позеленел снег.

Напомним, 30 ноября горожане уже наблюдали аналогичное происшествие. По информации предприятия ЗАО "Русский Хром 1915", находящегося под управлением "РосСпецСплава", тогда произошёл разлив химических отходов времён СССР. По данному факту была начата прокурорская проверка.

Как прокомментировал ситуацию "ОГ" консультант по связям с общественностью ОАО "УК "РосСпецСплав ― Группа МидЮрал" Всеволод Орешкин, сегодня жители наблюдали отголосок ноябрьского ЧП.

— Предприятие занимается устранением последствий ЧП по разливу химических отходов времён СССР. Сотрудники промывали трубы коллектора, где в прошлый раз произошла утечка химотходов. В результате на улицы снова вместе с водой вылились химические отходы,— сообщил Орешкин.

На данный момент весь опасный зелёный снег вывезен с территории города на промплощадку предприятия. Улицы города сотрудники предприятия обработали железным купоросом.

Фото: социальные сети