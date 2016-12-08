Одну из улиц Екатеринбурга предложено назвать в честь Героя России Леонида Валова

Руководство ГУ МВД России по Свердловской области попросило администрацию Екатеринбурга назвать одну из улиц столицы Урала в честь погибшего в Чечне Героя России полковника милиции Леонида Валова.

Отметим, в России 9 декабря чествуют героев Отечества. Среди них — уральские полицейские.

— В свердловском гарнизоне полиции 7 Героев Советского Союза и ещё 6 — Героев России. К сожалению, многие удостоены этого высокого звания посмертно. Одним из них стал первый командир специального отдела быстрого реагирования Управления по борьбе с организованной преступностью (СОБР) полковник Леонид Григорьевич Валов (30.04.1947-15.12.1995), — сообщил "ОГ" официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Полковник Леонид Валов отличился в 1995 году. В январе под руководством Валова была задержана банда из девяти человек по подозрению в совершении серии тяжких преступлений на территории Среднего Урала. Сыщикам удалось доказать их причастность к нападению на золотой прииск и инкассаторов, а также к краже платины и серии изнасилований. Затем, с 1 апреля по 15 мая 1995 года, Леонид Валов находился в служебной командировке в районе вооружённого конфликта в Чечне. В эту республику он снова отправился 3 ноября 1995 года в качестве заместителя начальника сводного отряда СОБР МВД России.

Последний бой Валова состоялся 15 декабря. Уралец возглавил группу, которой предстояло первой пробиться к окружённым коллегам, доставить медикаменты и боеприпасы. Бойцы ночью высадились на высоте южнее Гудермеса. Леонид Валов вместе со своей группой ползком добрался до точки, где были окружённые.

— В условиях постоянного кругового обстрела и наблюдения со стороны позиций боевиков группа предприняла несколько попыток для проникновения внутрь дома, к своим. 15-минутный бой с превосходящими силами противника был неравным. Леонид Валов, спасая жизнь своих молодых товарищей, по рации вызвал огонь на себя и получил огнестрельное ранение. В момент, когда весь огонь боевиков сосредоточился на укрытии, где находился полковник Валов, вся группа СОБР благополучно вошла в обороняемое здание, — рассказал Горелых.

Бойцы доставили боеприпасы и медикаменты. Полковник Валов получил смертельное ранение на завершающем этапе операции, когда прикрывал огнём своих товарищей.

Спустя полгода, Указом президента от 21 июня 1996 года, Леонид Валов был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Впоследствии его навечно зачислили в списки личного состава гарнизона и занесли в Книгу памяти ГУВД.