В Екатеринбурге пройдёт Всероссийский форум "Доступные сети: проекты, опыт, актуальные вопросы"

9 декабря. 10:00. В Президентском центре Б.Н. Ельцина состоится IV Всероссийский форум "Доступные сети: проекты, опыт, актуальные вопросы".

Ключевой темой пленарного заседания станут итоги работы по технологическому присоединению потребителей к сетям. А также планируемые меры по повышению инвестиционной привлекательности в субъектах Российской Федерации за счёт повышения уровня доступности сетевой инфраструктуры.

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, 3а.