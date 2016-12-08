В Екатеринбурге пройдёт Всероссийский форум "Доступные сети: проекты, опыт, актуальные вопросы"
8 декабря 2016, 15:09
9 декабря. 10:00. В Президентском центре Б.Н. Ельцина состоится IV Всероссийский форум "Доступные сети: проекты, опыт, актуальные вопросы".
Ключевой темой пленарного заседания станут итоги работы по технологическому присоединению потребителей к сетям. А также планируемые меры по повышению инвестиционной привлекательности в субъектах Российской Федерации за счёт повышения уровня доступности сетевой инфраструктуры.
Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, 3а.
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