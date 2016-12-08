Глава азербайджанской диаспоры Урала о распаде СССР: мы потеряли наш общий дом

Вместе с развалом Советского Союза мы потеряли наш общий дом. Об этом заявил лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински.

— СССР — великая страна. Проживать в Советском Союзе было всем комфортно. Тогда был один общий дом — Советский Союз. Раньше можно было свободно приехать на территорию России в любое время и устроиться как гражданин СССР. Мы потеряли наш общий дом. Я очень бы хотел, чтобы мы снова проживали в одной такой большой стране, как Советский Союз. Раньше мы чувствовали себя здесь как дома, — поделился с "ОГ" Шахин Шыхлински.

По словам собеседника, ставшие самостоятельными республики сейчас с трудом выживают, а их граждане потеряли социальные блага. При этом мигранты, приезжающие в Россию, сталкиваются с проблемами при регистрации и получении разрешения на работу.

Сегодня, 8 декабря, исполняется ровно 25 лет с момента распада СССР. В Белоруссии в 1991 году состоялось подписание Беловежского соглашения, в котором констатировалось прекращение существования Советского Союза как субъекта международного права и объявлялось о создании СНГ. Спустя четверть века после распада Союза, по данным аналитического центра Юрия Левады, 56 процентов опрошенных сожалеют об этом событии.