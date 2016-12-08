Специалисты минобразования Свердловской области проверят соблюдение правил безопасности при перевозке школьников

8 декабря 2016, 15:55

9 декабря. 13:00. В Берёзовском городском округе представители министерства общего и профессионального образования Свердловской области проверят, как соблюдаются правила безопасности при перевозке детей на школьном автобусе. 

В 14:00 автобус отправится от школы по маршруту доставки детей по домам в посёлках Солнечный, Безречный и Лубяной.

Проверка состоится по адресу: посёлок Лосиный, улица Уральская, 13, школа № 21.

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