Специалисты минобразования Свердловской области проверят соблюдение правил безопасности при перевозке школьников
8 декабря 2016, 15:55
9 декабря. 13:00. В Берёзовском городском округе представители министерства общего и профессионального образования Свердловской области проверят, как соблюдаются правила безопасности при перевозке детей на школьном автобусе.
В 14:00 автобус отправится от школы по маршруту доставки детей по домам в посёлках Солнечный, Безречный и Лубяной.
Проверка состоится по адресу: посёлок Лосиный, улица Уральская, 13, школа № 21.
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