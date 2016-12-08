Двухмесячная девочка погибла при пожаре в Нижнем Тагиле

Следователи Нижнего Тагила начали проверку по факту гибели двухмесячной девочки при пожаре в квартире в одном из домов на улице Монтажников.

По данным СУ СКР по Свердловской области, трагедия произошла 7 декабря. Во время возгорания находившийся в комнате ребёнок получил обширные ожоги и был госпитализирован в больницу. Однако медики не смогли спасти девочку.

Как уточнил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские, оказавшись в квартире, где жил ребёнок, наткнулись на жуткую антисанитарию.

— Они выяснили, что в момент ЧП 67-летняя бабушка 1949 года рождения смотрела телевизор, а 27-летний отец находился в ванной комнате. Матери не было. Малышка находилась в коробе детской коляски на полу, рядом, примерно в метре, стояла электрическая плитка для обогрева помещения. Когда взрослые почувствовали запах гари, увидели, что уже горит коляска, и собственными силами потушили огонь, после чего вызвали экстренные службы, — рассказал Горелых.

Семья, по его словам, не состояла ни на каком учёте, а о появлении ребёнка не знали власти. Мать родила девочку самостоятельно и не известила о малышке ни один государственный орган. В семье кроме погибшей проживали 8-летний мальчик и девочка в возрасте 1 год и 9 месяцев.