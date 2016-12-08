Уральские таможенники в борьбе с коррупцией используют полиграф

8 декабря 2016, 16:37 / Общество

О том, какие технические средства используются для проверки при приёме на работу в Уральском таможенном управлении, рассказали начальник кадровой службы Уральского таможенного управления Александр Осипенко и психолог УТУ Евгений Лобковский на пресс-конференции журналистам. 

- Некоторые претенденты для поступления на государственную службу, начитавшись советов в Интернете, пытаются обмануть полиграф. Мажут руки толстым слоем крема, пьют лошадиные дозы успокоительных или кладут под пятку медную монету. Обманывать технику бесполезно, на экране вся ложь видна. Полиграф - это лишь один из этапов проверки достоверности сведений о поступающем на службу, - рассказывал психолог Евгений Лобковский.

Борьбу с коррупцией таможенники ведут также организационными методами. Внедрение электронного декларирования исключило возможность прямого общения между таможенным инспектором и бизнесменом, подобного рода технологии в настоящее время проходят обкатку и в ряде других направлений таможенной деятельности. Работники УТУ, как все госслужащие, сдают декларации о доходах... и, как все госслужащие, допускают в них ошибки.

Так, за 2016 год прокуратурой по неточностям в декларациях о доходах проведено 55 проверок, выявлено 33 нарушения, наказание понесли 17 должностных лиц. При численности сотрудников УТУ около 2 000 человек цифра не столь велика, но руководством принимаются меры по сокращению подобных ошибок, которые чаще всего случаются по невнимательности или незнанию.

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