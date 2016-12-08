В Екатеринбурге пройдёт Антикоррупционный форум Свердловской области

9 декабря.13:00. В Екатеринбурге в Международный день борьбы с коррупцией состоится Антикоррупционный форум Свердловской области.

В мероприятии примут участие первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко, член ОП РФ, председатель комиссии по проблемам безопасности и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов ОП Свердловской области Владимир Винницкий.

Участники мероприятия познакомятся с лучшими практиками некоммерческих организаций в сфере профилактики и противодействия коррупции и обсудят предложения НКО по работе в этом направлении.

Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Малышева, 101, 5-й этаж, конференц-зал.