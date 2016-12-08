Оказавшейся на Урале без документов девочке из Кыргызстана помогли вернуться на родину

Благодаря помощи свердловских полицейских, правозащитников и журналистов, девочка из Кыргызстана Дилноза, оказавшаяся на Среднем Урале без документов, смогла благополучно вернуться на родину.

Напомним, весной 2016 года свердловские полицейские в ходе обычного профилактического рейда обнаружили нелегально находящуюся на территории России женщину и её дочь-подростка. Мать ребёнка вскоре отправили в Кыргызстан, а с девочкой Дилнозой возникли проблемы — у неё не обнаружилось никаких документов, удостоверяющих личность. Пересечение госграницы в такой ситуации невозможно. До решения проблемы девочке пришлось несколько месяцев прожить в Центре временного содержания несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области.

— Во время нахождения в этом центре (с 19 мая по 2 декабря) девочка обучалась по специальным образовательным программам. Она многому научилась, многое узнала, — рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Благодаря усилиям полицейских, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой и журналистов удалось найти выход из нестандартной ситуации: полномочные органы Республики Кыргызстан выдали необходимые документы.

— Спасибо свердловской полиции за тёплое и внимательное отношение к девочке, — сказала Татьяна Мерзлякова на встрече с Дилнозой перед её отлётом в родной город Ош.

Благодарность в адрес сотрудников органов внутренних дел выразили и консул Генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге Нургуль Токтосунова и глава диаспоры Кыргызстана в столице Урала Матмырза Полотбеков.

— В качестве вывода из этой истории можно сказать только одно. Необходимо максимально внимательно относиться к своим документам и особенно к документам своих детей, чтобы такие случаи не повторялись, — подытожил полковник Валерий Горелых.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области