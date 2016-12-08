В России создаётся фонд защиты прав дольщиков

Правительство России приняло постановление о создании Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

— Я подписал постановление, которое направлено на защиту дольщиков. Министерству строительства и ЖКХ РФ поручено выступить учредителем некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства", — прокомментировал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. — Начиная с 1 января 2017 года, застройщики будут в обязательном порядке делать отчисления, то есть взносы, в этот фонд. Он, в свою очередь, станет выделять средства на достройку незавершённого жилья либо, если это по каким-либо причинам нецелесообразно, выплачивать людям возмещение в случае банкротства застройщика.