Обзор криминальной хроники четверга, 8 декабря

Житель посёлка Лобва отправится в колонию на 1 год и три месяца за применение насилия в отношении автоинспектора. Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, вечером 20 августа 2016 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения катался на автомобиле по улицам Лобвы. Автоинспекторы остановили машину и доставили водителя в отдел ГИБДД. В служебном кабинете мужчина три раза ударил одного из инспекторов руками по голове.

Следователи Нижнего Тагила проводят проверку по факту гибели двухмесячной девочки при пожаре в квартире. Ребёнок находился в коробе детской коляски, а на полу стояла электрическая плитка для обогрева помещения. Малышка получила обширные ожоги, когда загорелась коляска.

Североуральский городской суд признал виновными Анжелику Торговичеву и Павла Паршина в сбыте наркотических средств в крупном размере. Как сообщает прокуратура Свердловской области, злоумышленники действовали с июля по декабрь 2014 года. Дельцы покупали у Евгения Лаврентьева курительную смесь, фасовали её и продавали. Вещество они хранили в однокомнатной квартире, где жили четверо детей Торговичевой и несовершеннолетняя подопечная. Павел Паршин там же употреблял курительную смесь. Рассмотрев дело, суд приговорил Анжелику Торговичеву к лишению свободы сроком на 13 лет, а её подельника отправил в колонию строгого режима на 15 лет.

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска изобличили 58-летнего мужчину, который под видом генерала одного из силовых ведомств предлагал гражданам за вознаграждение помочь устроиться на высокооплачиваемую работу в государственные структуры. Жертвами злоумышленника становились безработные или работники с низкой зарплатой. За свои услуги он просил от 1,5 до 3 тыс. рублей. Сотрудники МВД в настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. Примечательно, что злоумышленник имеет за своими плечами порядка шести судимостей. В 2009 году он был задержан за то, что гулял по Екатеринбургу в форме генерала армии и точно также предлагал жителям помочь устроиться на работу в Таможенную службу, Вооружённые силы и другие ведомства.

Полицейские оперативно доставили в родильный дом Среднеуральска беременную женщину. Накануне днём к автоинспекторам обратился мужчина. Он рассказал силовикам, что в машине находится его беременная супруга, у которой начинаются схватки. Свердловчанин попросил сотрудников ГИБДД помочь как можно скорее доставить жену в медучреждение. Капитан полиции Вадим Мазуркин и лейтенант полиции Юрий Соколов усадили женщину в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки, доставили её в родильное отделение. Молодая мама родила крепкого мальчика.