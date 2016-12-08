На Среднем Урале пройдут мероприятия в честь Дня Героев России

9 декабря.12:00. В Серове добровольцы поискового отряда "Молодая гвардия" передадут поисково-архивные документы военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, членам их семей.

Документы будут переданы родственникам старшего сержанта Виктора Александровича Александрова и сержанта Василия Александровича Никонова. Церемония пройдет у музее школы №22 по адресу: Серов, улица Калинина, 28.

9 декабря.13:00. В Екатеринбурге на площадке Российского государственного профессионально-педагогического университета пройдет тождественное мероприятие ко Дню Героев России.

Акцию проведёт Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. В мероприятии примут участие около 350 человек — ветераны Великой Отечественной войны, студенты РГППУ.

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Машиностроителей, 11.

9 декабря.14:00. В поселке Зайково Ирбитского района кадеты дадут тождественную клятву в средней школе № 1 имени дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова.

Акция состоится по адресу: посёлок Зайково, улица Коммунистическая, 156.

9 декабря. Свердловское региональное отделение ООД "Поисковое движение России" проведёт акцию "Дорога к обелиску-Пост №1". В 30 муниципальных образованиях будут очищены от снега 59 памятников защитникам Отечества, а также будет выставлен почетный караул.

10 декабря. С 08:30 до 17:00. В Екатеринбурге пройдет молодежно-патриотический квест "Сталкер-66 День героев".

Организаторы мероприятия — Региональный центр патриотического воспитания и редакция журнала "Уральский следопыт". Участникам состязания будет предложено пройти 24 практических и один теоретический этап, двигаясь по центру Екатеринбурга по карте-схеме. Задача команды — в отведённое время пройти как можно больше этапов и набрать наибольшее количество баллов.