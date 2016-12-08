Песня группы "Ленинград" в "В Питере - пить" стала "Песней года"

В Москве объявили лучших российских певцов, музыкантов, композиторов и поэтов, а также лучшие песни, видеоклипы и шоу этого года по версии Российской национальной музыкальной премии.

Так, "Лучшим поп-исполнителем" был признан Дима Билан, "Лучшей поп-исполнительницей" - Ёлка, "Лучшим хип-хоп проектом" - Баста. Группа "А-Студио" была названа "Лучшей поп-группой".

Большее количество наград досталось группе "Ленинград". Так, группа победила в номинации "Лучшая рок-группа", песня "В Питере - пить" стала "Песней года", а "Экспонат" - "Лучшим музыкальным видео".

В номинации "Инструменталист года в классической музыке" признан лучшим Денис Мацуев, "Вокалист года в классической музыке" - Анна Нетребко.

Всего в этом году награды были присуждены в 16 номинациях.