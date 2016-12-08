Песня группы "Ленинград" в "В Питере - пить" стала "Песней года"

8 декабря 2016, 18:32 / Культура

В Москве объявили лучших российских певцов, музыкантов, композиторов и поэтов, а также лучшие песни, видеоклипы и шоу этого года по версии Российской национальной музыкальной премии. 

Так, "Лучшим поп-исполнителем" был признан Дима Билан, "Лучшей поп-исполнительницей" - Ёлка, "Лучшим хип-хоп проектом" - Баста. Группа "А-Студио" была названа "Лучшей поп-группой".

Большее количество наград досталось группе "Ленинград". Так, группа победила в номинации "Лучшая рок-группа", песня "В Питере - пить" стала "Песней года", а "Экспонат" - "Лучшим музыкальным видео".

В номинации "Инструменталист года в классической музыке" признан лучшим Денис Мацуев, "Вокалист года в классической музыке" - Анна Нетребко

Всего в этом году награды были присуждены в 16 номинациях.

Справка:

Российская национальная музыкальная премия учреждена Фондом поддержки отечественной музыки "Академия российской музыки" по инициативе российских продюсерских центров, популярных исполнителей и представителей медиасообщества. Впервые премия вручалась год назад, в декабре 2015-го и с тех пор считается аналогом "Грэмми". В состав жюри вошли ведущие деятели музыкальной индустрии: Алла Пугачева, Александр Градский, Максим Дмитриев, Александр Блинов, Виктор Дробыш, Юрий Аксюта, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Игорь Крутой, Андрей Макаревич, Валерий и Константин Меладзе, Иосиф Пригожин и другие. 

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