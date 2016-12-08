«Грифоны» проиграли в Новосибирске

8 декабря 2016, 19:37 / Спорт

Баскетболисты «Урала» проиграли в гостях лидеру первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги «Новосибирску» со счётом 56:76 (17:18, 16:21, 10:19, 13:18).

Самыми результативными у «грифонов» стали Максим Ткаченко (12 очков), Кирилл Горнаев и Дмитрий Дойников (по 10). У «Новосибирска» наибольший вклад в победу внесли Сергей Токарев (18 очков) и Алексей Курцевич (14).

«Урал» с пятью поражениями в одиннадцати матчах занимает 7-е место в турнирной таблице. Две свердловские команды - «Урал» и «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграли по очереди с двумя лидерами первого дивизиона «Новосибирском» и «Иркутом». Итог - все четыре игры завершились в пользу сибирских команд.

Следующий матч «Урал» и «Темп-СУМЗ-УГМК» проведут между собой - первое в нынешнем сезоне «дерби» в первом дивизионе состоится 14 декабря в екатеринбургском ДИВСе.

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