На Среднем Урале ожидаются штормовые метели

В ближайшие выходные, 10 и 11 декабря, в Свердловской области ожидаются штормовые метели, сообщает Уральский гидрометцентр.

Так, в субботу, 10 декабря, ночью ожидается -16...-21 °С, при прояснении -25...-30 °С, днём возможно -6...-11 °С. На севере региона похолодает до -16 °С Кроме того, пройдёт снег и ожидаются метели. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 15 м/с.

В воскресенье, 11 декабря, на Среднем Урале ночью возможно -12...-17 °С, а на севере и в горах похолодает до -20...-25 °С. Днём ожидается -10...-15 °С, в горах и на севере возможно до -20 °С. В регионе пройдут метели и снег, местами сильный. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6-11 м/с, порывы до 15 м/с.

Добавим, до предстоящих выходных на Среднем Урале действует предупреждение о смоге.