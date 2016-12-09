В Екатеринбурге сгорел ещё один автомобиль

9 декабря 2016, 09:42 / Земства

Минувшей ночью, 9 декабря, в Кировском районе Екатеринбурга сгорел очередной автомобиль, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сигнал о возгорании на улице Сыромолотова поступил на пульт спасателей в 03:22 ночи. На площади 2 кв. м. был повреждён моторный отсек ВАЗ-2114. Пожарные полностью справились с пламенем спустя полчаса после вызова.

Отметим, на Среднем Урале с начала года сгорело порядка 550 автомобилей. При этом в более чем 300 случаев по мнению экспертов произошли поджоги.

Так, в 14:16 7 декабря сгорел  Renault Logan, а двумя днями ранее произошли возгорания на  бульваре Сергея Есенина и ул. Фрезеровщиков. Во всех трёх случаях горел моторный отсек.

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