В Екатеринбурге сгорел ещё один автомобиль

Минувшей ночью, 9 декабря, в Кировском районе Екатеринбурга сгорел очередной автомобиль, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сигнал о возгорании на улице Сыромолотова поступил на пульт спасателей в 03:22 ночи. На площади 2 кв. м. был повреждён моторный отсек ВАЗ-2114. Пожарные полностью справились с пламенем спустя полчаса после вызова.

Отметим, на Среднем Урале с начала года сгорело порядка 550 автомобилей. При этом в более чем 300 случаев по мнению экспертов произошли поджоги.

Так, в 14:16 7 декабря сгорел Renault Logan, а двумя днями ранее произошли возгорания на бульваре Сергея Есенина и ул. Фрезеровщиков. Во всех трёх случаях горел моторный отсек.