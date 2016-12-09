В Екатеринбурге сгорел ещё один автомобиль
9 декабря 2016, 09:42 / Земства
Минувшей ночью, 9 декабря, в Кировском районе Екатеринбурга сгорел очередной автомобиль, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сигнал о возгорании на улице Сыромолотова поступил на пульт спасателей в 03:22 ночи. На площади 2 кв. м. был повреждён моторный отсек ВАЗ-2114. Пожарные полностью справились с пламенем спустя полчаса после вызова.
Отметим, на Среднем Урале с начала года сгорело порядка 550 автомобилей. При этом в более чем 300 случаев по мнению экспертов произошли поджоги.
Так, в 14:16 7 декабря сгорел Renault Logan, а двумя днями ранее произошли возгорания на бульваре Сергея Есенина и ул. Фрезеровщиков. Во всех трёх случаях горел моторный отсек.
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В Екатеринбурге с начала года сгорели 213 машин, в том числе 157 автомашин были подожжены. «Областная газета» разбирается в проблеме.
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