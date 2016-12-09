В Екатеринбурге стартовал Кубок Попова

9 декабря 2016, 11:18 / Спорт

Сегодня, 9 декабря, в Екатеринбурге стартовали Всероссийские соревнования по плаванию на Кубок четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Попова. Соревнования пловцов продлятся до 12 декабря на площадке бассейна "Юность" (улица Куйбышева, 32а), пишет пресс-служба мэрии города.

Заплывы соберут порядка 600 лучших спортсменов из 60 регионов России, стран СНГ и Европы. Спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет разыграют 50 комплектов медалей в индивидуальном и эстафетном плавании.

В рамках Кубка пройдут мастер-классы от именитых спортсменов. На площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" (бульвар Экспо, 2) чемпионы встретятся с ребятами и тренерами в неформальной обстановке.

Добавим, Кубок Александра Попова - одно из самых значимых и популярных всероссийских соревнований для юных спортсменов. Проект олимпийского чемпиона направлен на развитие юношеского плавания в России и подготовку олимпийского резерва.

Фото: мэрия Екатеринбурга

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