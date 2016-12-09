Андрей Русаков: "Россия стала самым успешным политическим проектом на постсоветском пространстве"

С точки зрения директора Центра Европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, после распада Советского Союза Россия стала самым успешным политическим проектом на постсоветском пространстве.

— Конечно, распад СССР был геополитической трагедией. На постсоветском пространстве разгорелись военные конфликты, которые к сегодняшнему дню, к счастью, либо локализованы, либо прекращены. Теперь мы имеем 15 самостоятельных государственных проектов, причём далеко не все из них реализуются удачно. На мой взгляд, Россия стала самым успешным политическим проектом на постсоветском пространстве. Прибалтийские республики, в частности, по моему мнению, сумели стать всего лишь периферией Европы, которую молодёжь торопится покинуть сразу после школы или вуза. Мы же, россияне, сейчас достаточно успешно пытаемся обрести некое новое звучание в мировом пространстве как в политическом, так и в экономическом смысле этого слова, — сказал Андрей Русаков.