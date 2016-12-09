В Биробиджане увековечат память погибших в Сирии российских медсестёр

Память медсестёр Галины Михайловой и Надежды Дураченко, погибших при исполнении служебного долга в сирийском Алеппо, увековечат по месту учёбы в Биробиджанском медицинском колледже. Как сообщает РИА Новости, в пятницу, 9 декабря, тела медиков были доставлены в столицу Еврейской АО.

Вечером в пятницу на территории воинской части пройдёт прощание с погибшими, в субботу, 10 декабря, медиков похоронят на городском кладбище Биробиджана.

- Мы гордимся тем, что дали Галине и Надежде путёвку в профессиональную жизнь, что они состоялись в профессии, -приводит информагентство слова директора медколледжа Елены Поповой. - Мы сохраним о них память в нашем музее, соберём фото, архивы, может, организуем встречу одногруппников.

Как сообщалось ранее, медсёстры погибли 5 декабря в результате обстрела мобильного госпиталя Минобороны РФ, развёрнутого в Алеппо для оказания помощи местному населению. Снаряд взорвался в палатке приёмного отделения. Двое российских военных медиков погибли, ещё один врач получил тяжёлое ранение. Обе погибшие служили в военном госпитале в Биробиджане. У них остались семьи и дети.