Владимира Путина возмутило постановление одного из российских судов

9 декабря 2016, 10:39 / Политика

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Президент России Владимир Путин резко высказался по поводу качества отечественного судопроизводства. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

— А то, что несуразиц, мягко говоря, там в целом достаточно — это точно. Не знаю, кто мне передал это заявление, постановление суда. В постановлении суда написано: "Такой-то (фамилия) совершил преступление путём написания заявления в Липецкую облпрокуратуру". У меня от таких вещей, когда посмотрю, просто волосы оставшиеся на голове дыбом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно. Надо будет попросить и генпрокурора, и председателя Верховного суда с этим разобраться. Я уже не знаю насчёт предвзятости, но насчёт квалификации точно вопросы возникают, — сказал глава государства.

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