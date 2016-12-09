Россети потратили на присоединение льготников 74 миллиарда рублей

43 минуты назад Реклама
Покупаем обновки для детей
Дети очень быстро растут, а значит совсем скоро вам может потребоваться покупка новой одежды и обуви. Отправляться с ребенком в торговый центр – вряд ли хорошая идея. Шум, суета, бесконечные примерки могут очень быстро надоесть и стать причиной капризов и слез.
18 часов назад
Уральский самолёт «обули» в лыжи
Директор УЗГА рассказал, как зарабатывать на производстве в «Титановой долине» и беспилотниках.
18 часов назад
Газ изменил жизнь в Южаково
Село Южаково Горноуральского ГО первую зиму живёт с новой системой теплоснабжения. Школа, детсад, Дом культуры, детдом и три многоквартирника обогревает новая блочная котельная. Частные дома — в коммунальной автономии. Большинство жителей установили газовые котлы, и лишь некоторые отдали предпочтение электрическим. Самостийность обеспечила людям не только денежную экономию, но и комфортные условия проживания.
7 декабря 2016
В Свердловской области заработал фонд поддержки промышленников
Сегодня в полной версии «ОГ» публикуется постановление регионального правительства о создании Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. Организация займётся финансовой поддержкой промышленных предприятий за счёт средств областного бюджета.
6 декабря 2016
Государство продолжит поддержку ипотечных заёмщиков
Государственная программа поддержки россиян, взявших ипотечный кредит, но не сумевших вовремя его выплачивать, продлевается до 1 марта 2017 года. Такое решение приняло правительство РФ.
6 декабря 2016
Екатеринбург в тройке городов-лидеров, где покупают онлайн
Екатеринбург стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга по доле онлайн-покупателей среди пользователей Интернета. Почти 88 процентов совершеннолетней аудитории обращается к интернет-магазинам, сказано в исследовании Яндекс.Маркет.
6 декабря 2016
Ресторатор Олег Ананьев — о заведениях в торговых центрах и домашней кухне-лаборатории
Одному из самых опытных рестораторов Екатеринбурга Олегу Ананьеву принадлежит большинство заведений в ТРЦ «Гринвич» («Труффальдино», «Красна хата», «Хаш»), украинский ресторан «Вечера на хуторе» и другие проекты, заслужившие доверие горожан.
6 декабря 2016
Ревдинский завод выполнил личный приказ Сталина
75 лет назад (в 1941 году) Ревдинский завод по обработке цветных металлов выпустил первую продукцию. Это были 56 килограммов радиаторной трубки для авиационной промышленности.
5 декабря 2016
Таможня Маньчжурии перешла на принцип «единого окна»
Теперь при выезде и въезде транспортного средства все процедуры по записи, регистрации, проверке и другим вопросам пограничного осмотра осуществляет одно лицо, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика»
2 декабря 2016
В Новоуральске открылся первый в России пункт финальной изоляции РАО
На этой неделе первый в стране пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (РАО) под Новоуральском принял первые 13 контейнеров с РАО. Таким образом, Уральский электрохический комбинат (УЭХК) избавился от твёрдых РАО 3-го класса опасности, которые копились на предприятии с 1949 года.