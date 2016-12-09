Россети потратили на присоединение льготников 74 миллиарда рублей

Госкомпания "Россети" не может компенсировать затраты на льготное технологическое присоединение физических лиц. С 2009 года по 2016 год на эту работу было потрачено 74 млрд рублей, из которых через тариф удалось вернуть 21 млрд рублей. Об этом в ходе конференции в Екатеринбурге заявил заместитель генерального директора "Россетей" Сергей Семериков.

По словам замгендиректора, реализация программы в течение нескольких лет позволяет сделать выводы о том, что обоснованность услуги вызывает сомнения.

Отметим, возможность льготного техприсоединения представлена физлицам для развития индивидуального жилищного строительства.

Однако нередко сетевые компании по факту представляют услугу тем, кто не может на неё претендовать. Так, существуют примеры, когда предприниматели подают заявку на присоединение 9 размежёванных земельных участков, площадью 6-15 соток. В реальности речь идёт о планах по застройке единого участка, площадью 7 га. Сетевая компания зарабатывает 49 тыс (цена льготного подключения участка 550 рублей) при затратах 9 миллионов рублей.